Meilenstein bei Renault: 100.000 Elektroautos ausgeliefert

Während sich viele andere Autohersteller bei der Elektromobilität sehr zurückhaltende gezeigt hatten und haben, setzte man bei Renault schon vor einigen Jahren auch auf die leise und lokal emissionsfreie Art der Fortbewegung. Mit dem innovativen Zweisitzer Twizy, dem eigens als Elektroauto entwickelten Fünftürer ZOE sowie dem Kompakttransporter Kangoo Z.E. verfügt der französische Hersteller über ein vergleichsweise breites Angebot, zu dem bis Anfang 2014 auch noch der inzwischen eingestellte Renault Fluence Z.E. gehört hatte. Inzwischen darf sich das Unternehmen über das Erreichen eines wichtigen Meilensteins freuen, denn mittlerweile wurden 100.000 Renault Elektroautos verkauft und ausgeliefert.



Das 100.000ste ausgelieferte Elektrofahrzeug in Form eines Renault ZOE ging fünf Jahre nach dem Start des ersten rein elektrisch betriebenen Renault Fahrzeugs am 9. September 2016 an einen Kunden in Norwegen. Kein Wunder, denn in Norwegen werden Elektroautos finanziell stark gefördert und können dank der hohen Stromproduktion aus Wasserkraft auch wirklich emissionsfrei gefahren werden.

In Europa ann Renault damit seine führende Position bei Elektrofahrzeugen weiter festigen. Im bisherigen Jahresverlauf konnte ein Marktanteil von 27 Prozent unter den neu zugelassenen E-Autos erreicht werden, in Deutschland waren es laut eigenen Aussagen sogar knapp 33 Prozent (per Ende Juli 2016). Europaweit wurden dabei im ersten Halbjahr über 15.000 Elektrofahrzeuge (ohne Twizy) verkauft, was einem Zuwachs von 32 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.

Auf dem Heimatmarkt Frankreich stammt inzwischen sogar jedes zweite neu zugelassene Fahrzeug mit reinem Elektroantrieb von Renault. „Jedes Jahr entscheiden sich mehr Kunden für ein Elektrofahrzeug. Renault ist dabei häufig erste Wahl und erreicht bei der Kundenzufriedenheit einen Wert von 98 Prozent für den ZOE“, erklärt Eric Feunteun, Direktor Elektrofahrzeuge Renault.